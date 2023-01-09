Не меняется десятилетиями: Владимир Винокур раскрыл секрет здоровья в 74 года

На радость поклонникам Владимир Винокур остается в превосходной физической форме и даже не думает завершать свою блестящую карьеру. Ранее врачи поставили звезде серьезный диагноз, дело дошло до операции. К счастью, артист сумел побороть болезнь и не стал скрывать, что именно ему помогло.

Выяснилось, что дело не только в силе воли и желании жить. Стоит признать, что секрет здоровья 74-летнего Винокура, не меняющегося с годами, подойдет не всем. Такого мало кто ожидал, но, как оказалось, уже довольно долгое время юморист активно занимается карате. Тренируется же он у самого Алексея Штурлина.

Об этом артист рассказал в рамках программы «Мой герой». Владимир Натанович признался, что считает тренера своим главным учителем, причем не только в спорте. «Карате — это философия», — уточнил он в беседе с Татьяной Устиновой.