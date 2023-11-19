Не мечта, а каторга: чем на самом деле занимались столбовые дворянки из сказок

«Хочу быть столбовою дворянкой», — заявляет старуха из сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. Кажется, что речь идет о чем-то хорошем. Как минимум, упоминается благородное происхождение.

В представлении крестьян прошлого аристократы были сплошь белоручками, которые спали допоздна и распивали чаи из самовара. На самом деле, женская доля была совершенно иной.

Столбовым дворянкам приходилось несладко. Представительницы знатных родов поднимались с рассветом, ложились затемно.

Женщины управляли домашним хозяйством. А оно было немаленьким: от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Кроме того, нужно было позаботиться о судьбе детей. И это значило не просто «накормить, напоить, спать уложить», но и устроить жизнь каждого: найти сыновьям подходящих невест, дочерям — богатых мужей.

Прибавьте к этому регулярное посещение церкви, праздники, шитье приданого, выезды — редкие, но они все же случались. И получится, что даже столбовой, то есть, потомственной дворянке было чем заняться. При этом прав у женщины все равно практически не было. Ее судьба зависела от мужа.