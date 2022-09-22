Не мать «с обложки»: Барановская раскрыла правду о конфликтах с детьми Аршавина

Юлия Барановская родила футболисту Андрею Аршавину троих детей, но участие в их воспитании он не принимает. Телеведущая давно смирилась с таким положением вещей и старается сделать все возможное, чтобы ее наследники чувствовали себя счастливыми и ни в чем не нуждались. Правда, получается у нее это далеко не всегда.

Часто в социальных сетях знаменитость демонстрирует кадры семейной идиллии. Теледива и двое ее сыновей, 17-летний Артем и 10-летний Арсений, а также 14-летняя дочь Яна весело проводят время вместе и много путешествуют. Однако это лишь красивая картинка.

В программе «Современное здоровье» Барановская раскрыла правду о конфликтах с детьми и призналась, что на самом деле она далеко не мать с «обложки». Ведущая шоу «Мужское/Женское» подчеркнула, что может и накричать на своих наследников, поскольку порой обижается на их поведение.