Не мать для дочери, а подружка: теща Федора Бондарчука вскружит голову любому

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук — одна из самых ярких пар российского кинематографа. В 2019 году их свадьба вошла в число самых обсуждаемых событий года. Они часто появляются вместе на красных дорожках и делятся совместными фото в соцсетях.

О семье Паулины известно не так много. У нее есть два младших брата — Игорь и Борис. В отличие от самой актрисы, они часто выкладывают в социальные сети семейные фото. На страничке Бориса поклонники нашли фото с мамой актрисы.

Вот от кого Паулина унаследовала отличную фигуру. Родительница выглядит стройной и подтянутой — невозможно было бы догадаться, что у нее трое таких взрослых детей. Теща Федора Бондарчука почти его ровесница, но выглядит намного моложе. Хотя фанаты считают, что Паулина больше походит на своего отца, однако от мамы Веры она, безусловно, унаследовала хороший вкус и женское обаяние.