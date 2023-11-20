Не мать, а кукушка: какой выросла брошенная дочь Марианны Вертинской (фото)

Марианна Вертинская была той самой женщиной, которую Борис Хмельницкий любил всем сердцем. Коллеги поженились, но этот брак счастья им не принес. Актриса ушла от супруга, оставив ему годовалую дочь Дарью.

Артистка бросила свою семью, поскольку полюбила другого мужчину. Она знала, что бывший муж присмотрит за их наследницей, да и на помощь ему непременно придет свекровь.

Когда Дарье было 13 лет, ее бабушка и дедушка по папе скончались. Тогда Вертинская изъявила желание забрать девочку к себе, но та отказалась. Она росла настоящей бунтаркой: плохо училась, часто дралась, была с позором исключена из трех школ.

Однако впоследствии Хмельницкая взялась за ум. Она окончила театральный, правда, быть актрисой не захотела. Также попробовала себя в роли дизайнера и режиссера, но любви к этим профессиям не случилось. Сегодня Анна руководит фондом «Вирта», оказывающим помощь бездомным животным.

Что же касается личной жизни, то о ней звездная наследница не распространяется. Известно лишь, что она воспитывает дочь Анну.