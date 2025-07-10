Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не маньяк-психопат, а жертва обстоятельств: главным злодеем «Кунг-Фу Панды» был вовсе не Тай Лунг — стало ясно лишь 17 лет спустя

Не маньяк-психопат, а жертва обстоятельств: главным злодеем «Кунг-Фу Панды» был вовсе не Тай Лунг — стало ясно лишь 17 лет спустя

10 июля 2025 13:17
Не маньяк-психопат, а жертва обстоятельств: главным злодеем «Кунг-Фу Панды» был вовсе не Тай Лунг — стало ясно лишь 17 лет спустя

Харизматичный котик не хотел себе такой судьбы.

Все привыкли думать, что главный злодей первой «Кунг-Фу Панды» — это Тай Лунг: грозный леопард, который снес полдолины ради свитка Дракона. Но в соцсетях копнули глубже и стало видно, что настоящий корень зла — это мастер Шифу.

Ведь кто превратил маленького котенка в боевую машину с одним сценарием на жизнь? Шифу. Он растил Тай Лунга не просто как ученика, а как проект. С детства вбивал в него мысль: ты особенный, ты должен стать Воином Дракона. В голове Тай Лунга не было «плана Б» — только этот титул и ничего больше. Когда Угвей свиток ему не дал, у Тай Лунга буквально рухнул мир. Взрыв ярости — логичный итог для того, кому с детства объяснили:

«Ты достоин, ты обязан, ты избранный».

Не маньяк-психопат, а жертва обстоятельств: главным злодеем «Кунг-Фу Панды» был вовсе не Тай Лунг — стало ясно лишь 17 лет спустя

Что делает Шифу, когда все рушится? Вместо того чтобы вытащить своего «сына» из ямы разочарования, он просто отдает его под замок. Ни разговоров, ни искреннего покаяния — только холодная клетка. И 20 лет молчания.

Самое смешное — Шифу ничему не научился. После Тай Лунга он начинает растить Тигрицу ровно тем же способом: строгая дисциплина, ставка на одного ученика, высокие ожидания. Отличие одно: Тигрице повезло, что появился По. Если бы не он, ее ждала та же клетка, только в новой обертке.

Шифу пытается сказать «прости» Тай Лунгу только тогда, когда его судьба уже предрешена. Но слишком поздно. Тай Лунг в этот момент на секунду почти слышит его — но тут уже точка невозврата пройдена.

Не маньяк-психопат, а жертва обстоятельств: главным злодеем «Кунг-Фу Панды» был вовсе не Тай Лунг — стало ясно лишь 17 лет спустя

Все, что случилось с Тай Лунгом — это не просто история про «злого ученика». Это история про учителя, который сделал из маленького котенка оружие ради своей гордости, а потом спрятал его под замок, как сломанную игрушку.

Мораль? Быть мастером — значит не только учить бить лапами, но и не забывать говорить со своими учениками, когда им больно. Тай Лунг — не монстр. Монстр — тот, кто забыл, что перед ним был просто ребенок с большими мечтами.

Ранее мы также писали: Соскучились по рыжему Гарфилду? Для фанатов пухлого кота появились хорошие новости — продолжению быть, да еще и за кучу денег

Фото: Кадр из мультфильма «Кунг-Фу Панда» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Этот фильм Стивена Спилберга режиссер «Паразитов» считает одной из лучших кинолент столетия Читать дальше 22 июля 2025
Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Банда «телепузиков», много альф и Киллиан Мерфи: все «слитые» подробности продолжения «28 лет спустя» Читать дальше 22 июля 2025
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше