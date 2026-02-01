Оповещения от Киноафиши
Если маньяки и демоны уже набили оскомину: 3 хоррора с невидимым злом, от которого мурашки по коже

Если маньяки и демоны уже набили оскомину: 3 хоррора с невидимым злом, от которого мурашки по коже

1 февраля 2026 18:45
«Пункт назначения»

Иногда самый сильный страх рождается не из образа, а из его отсутствия.

В этих фильмах зрителю не показывают лицо зла. Его приходится при помощи воображения достраивать самому — и именно это делает просмотр особенно нервным.

«Пункт назначения» (2000)

Здесь главным противником становится сама неизбежность. После спасения от катастрофы герои начинают погибать один за другим, и каждый эпизод выглядит как тщательно выстроенная ловушка.

Никто не нападает напрямую, никто не появляется в кадре — работает только холодная логика событий, из которой невозможно вырваться.

«Человек-мотылёк» (2002)

История строится вокруг странных предзнаменований и совпадений, которые ведут к трагедиям. Существо обсуждают, ему приписывают звонки и знаки, но зрителю его так и не показывают.

Фокус смещен не на поиски монстра, а на ощущение надвигающейся беды, которую нельзя остановить.

«Человек-мотылёк» (2002)

«Призрачный дозор» (1992)

Телепроект, замаскированный под прямой эфир, рассказывает о доме с полтергейстом. Дух присутствует только через звуки, рассказы и реакции участников.

Постепенно становится ясно, что сам формат трансляции превращается в часть угрозы, а отсутствие визуального образа делает происходящее пугающе правдоподобным.

Фото: Кадры из фильмов «Пункт назначения» (2000), «Человек-мотылёк» (2002)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
