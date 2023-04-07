Не мама с дочерью, а подруги: как сейчас выглядит дочь Екатерины Андреевой (фото)

Екатерина Андреева с годами совсем не меняется, чем восхищает своих многочисленных поклонников. Знаменитость успела построить успешную карьеру на телевидении и стать матерью. Ее совместные фотографии с дочерью Натальей неизменно производят эффект разорвавшейся бомбы.

Наследницу знаменитость родила в своем первом браке, когда ей было всего 18 лет. Повзрослев, Наталья не пожелала брать пример с матери. Она окончила факультет финансов и права с красным дипломом и устроилась на работу по профессии.

Других подробностей о звездной наследнице нет. Наталья отказывается от общения с журналистами и не распространяется о своей личной жизни. Одно можно сказать точно: дочь Андреевой выиграла в генетическую лотерею. Вместе родственницы смотрятся как близкие подруги — обе выглядят невероятно молодо и привлекательно.