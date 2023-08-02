Не мальчик, а девочка: рассмеетесь при виде детского фото брутала Высоцкого

Владимир Высоцкий известен как один из самых мужественных артистов советской сцены. Музыкант покорял зрителей своими композициями о смелых подвигах, а поклонницы мечтали с ним познакомиться. При этом далеко не все фанаты знают, как в детстве выглядел артист.

Высоцкий родился в Москве в 1938 году в семье Нины и Семена Высоцких. Мальчик рос, окруженный заботой, а мама, как оказалось, активно экспериментировала с его внешностью. Например, она отращивала мальчику волосы и наряжала его в костюмы морячков. И на архивных кадрах видно, насколько женственно выглядит будущая звезда сцены.

Ситуация изменилась только тогда, когда Высоцкий стал самостоятельно выбирать себе одежду. Уже в школе он отказался от длинных волос, а во время учебы в Школе-студии МХАТ нашел свой фирменный стиль, которому не изменял всю оставшуюся жизнь.