Не Макаревич: с настоящей фамилией солистка «Лицея» бы не прославилась

В декабре далекого 1991 года впервые на сцене появилась группа «Лицей», подарившая миру немало хитов впоследствии. Создателем и продюсером группы был Алексей Макаревич. Он же и сделал свою падчерицу Анастасию солисткой коллектива. Можно смело утверждать, что попала девушка туда по протекции и уже только потом стал заметен ее талант и вообще любовь к творчеству.

Анастасия росла не в самой простой семье: мама работала в одном из министерств, а отец посвятил себя журналистике, но к творчеству никто близок не был. А вот Макаревич с детства грезила музыкой и мечтала стать певицей. Но, как известно, одной мечты мало, как мало порой и одного лишь таланта. Ведь сколько талантливых людей до сих пор никому не известны и не смогли никуда пробиться.

Но Анастасии крупно повезло. Ее родители развелись, и вскоре мама вышла замуж повторно за продюсера Алексея Макаревича. Отчим верил в талант и успех падчерицы и уговорил ее не сдаваться. Первое, что сделала на пути к успеху начинающая звезда, — сменила фамилию с никому не известной Капраловой на звучную Макаревич. Многие до сих пор уверены, что успех Анастасии принес не столько талант, сколько известная фамилия и помощь отчима.