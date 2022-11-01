Не любит вспоминать прошлое: сколько на самом деле детей у Олега Басилашвили

88-летний Олег Басилашвили принадлежит к числу тех артистов, которые неохотно говорят о личной жизни. Уже много лет он счастлив в браке с журналисткой Галиной Мшанской. Однако до их встречи в его прошлом кипели страсти, о которых он не любит вспоминать.

Официально Басилашвили считается отцом двух дочек Ольги и Ксении, которые выросли в их союзе с Галиной. Но детей у актера могло быть больше. Со своей первой женой, коллегой по театру Татьяной Дорониной, он жил как на вулкане. Они то изображали идеальную семью, то ругались в пух и прах. Доронина нещадно ревновала супруга к другим актрисам и устраивала ему постоянные скандалы. Поэтому, как только она узнала о беременности, тут же решила от нее избавиться. Позже выяснилось, что артистка должна была родить двойню.

Что же касается дочек Басилашвили во втором браке, то, как оказалось, старшая Ольга является приемной для актера. Галина родила девочку в первом неудачном браке, а артист воспитал ее как родную, пишет «Экспресс газета ».