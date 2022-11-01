Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не любит вспоминать прошлое: сколько на самом деле детей у Олега Басилашвили

Не любит вспоминать прошлое: сколько на самом деле детей у Олега Басилашвили

1 ноября 2022 12:30
Не любит вспоминать прошлое: сколько на самом деле детей у Олега Басилашвили

Личная жизнь актера таила немало секретов.

88-летний Олег Басилашвили принадлежит к числу тех артистов, которые неохотно говорят о личной жизни. Уже много лет он счастлив в браке с журналисткой Галиной Мшанской. Однако до их встречи в его прошлом кипели страсти, о которых он не любит вспоминать.

Официально Басилашвили считается отцом двух дочек Ольги и Ксении, которые выросли в их союзе с Галиной. Но детей у актера могло быть больше. Со своей первой женой, коллегой по театру Татьяной Дорониной, он жил как на вулкане. Они то изображали идеальную семью, то ругались в пух и прах. Доронина нещадно ревновала супруга к другим актрисам и устраивала ему постоянные скандалы. Поэтому, как только она узнала о беременности, тут же решила от нее избавиться. Позже выяснилось, что артистка должна была родить двойню.

Не любит вспоминать прошлое: сколько на самом деле детей у Олега Басилашвили

Что же касается дочек Басилашвили во втором браке, то, как оказалось, старшая Ольга является приемной для актера. Галина родила девочку в первом неудачном браке, а артист воспитал ее как родную, пишет «Экспресс газета».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video