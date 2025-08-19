Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Постановщик, как оказалось, не гнушается смотреть картины о мужчинах в латексных трико.

Квентин Тарантино любит порассуждать о «смерти кино» под натиском супергеройских блокбастеров. Он обожает настоящих кинозвезд и бесится, что ныне зрителей в зал ведет не имя актера, а лого Marvel. Даже Энтони Маки и Крис Эванс, носившие щит Капитана Америки, с ним в этом согласны. Но при всем ворчании на жанр, Тарантино не отмахивается от фильмов про супергероев — он их смотрит.

Более того, у него есть любимые: «Тор: Рагнарек» он называет вершиной киновселенной Marvel, был какое-то время одержим «Возвращением Супермена», а продолжение «Джокера» даже хвалил. А вот к «Человеку-пауку» у Квентина отношение особое.

Если бы речь зашла об актерах, он выбирает Николаса Хаммонда — того самого из короткоживущего телесериала 70-х. Тарантино ведь даже позвал его в «Однажды в… Голливуде», и это явно не случайность.

Что же до фильмов, то сердце режиссера навсегда отдано «Человеку-пауку 2» Сэма Рэйми. Когда французский режиссер Бертран Тавернье назвал его вершиной американского кино по комиксам, Тарантино воскликнул:

«Вы сказали очень важную вещь».

По его словам, первый фильм лишь частично удался — в начале чувствуется любовь Рэйми к первоисточнику, а вот вторая половина скатывается в обычный супергеройский экшен.

Совсем другое дело сиквел.

«”Человек-паук 2” — это все отлично. Знаете, почему? Потому что первый фильм собрал достаточно денег, чтобы Рэйми дали карт-бланш. И он сделал все еще лучше».

Тарантино явно ценит, когда режиссер получает свободу, а не работает «на найме» у студии. Ирония в том, что именно так он объясняет, почему нынешние супергеройские ленты его раздражают.

Что у нас в итоге? Автор, который ругает комикс-блокбастеры за обезличенность, при этом горячо любит фильм, который доказал — даже «Человек-паук» может быть настоящим авторским кино. Все логично!

