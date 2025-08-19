Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

19 августа 2025 07:29
Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Постановщик, как оказалось, не гнушается смотреть картины о мужчинах в латексных трико.

Квентин Тарантино любит порассуждать о «смерти кино» под натиском супергеройских блокбастеров. Он обожает настоящих кинозвезд и бесится, что ныне зрителей в зал ведет не имя актера, а лого Marvel. Даже Энтони Маки и Крис Эванс, носившие щит Капитана Америки, с ним в этом согласны. Но при всем ворчании на жанр, Тарантино не отмахивается от фильмов про супергероев — он их смотрит.

Более того, у него есть любимые: «Тор: Рагнарек» он называет вершиной киновселенной Marvel, был какое-то время одержим «Возвращением Супермена», а продолжение «Джокера» даже хвалил. А вот к «Человеку-пауку» у Квентина отношение особое.

Если бы речь зашла об актерах, он выбирает Николаса Хаммонда — того самого из короткоживущего телесериала 70-х. Тарантино ведь даже позвал его в «Однажды в… Голливуде», и это явно не случайность.

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Что же до фильмов, то сердце режиссера навсегда отдано «Человеку-пауку 2» Сэма Рэйми. Когда французский режиссер Бертран Тавернье назвал его вершиной американского кино по комиксам, Тарантино воскликнул:

«Вы сказали очень важную вещь».

По его словам, первый фильм лишь частично удался — в начале чувствуется любовь Рэйми к первоисточнику, а вот вторая половина скатывается в обычный супергеройский экшен.

Не любит Холланда и первый фильм с Магуайром: Тарантино выбрал лучшего Человека-паука в истории — фанатам MCU вердикт не понравится

Совсем другое дело сиквел.

«”Человек-паук 2” — это все отлично. Знаете, почему? Потому что первый фильм собрал достаточно денег, чтобы Рэйми дали карт-бланш. И он сделал все еще лучше».

Тарантино явно ценит, когда режиссер получает свободу, а не работает «на найме» у студии. Ирония в том, что именно так он объясняет, почему нынешние супергеройские ленты его раздражают.

Что у нас в итоге? Автор, который ругает комикс-блокбастеры за обезличенность, при этом горячо любит фильм, который доказал — даже «Человек-паук» может быть настоящим авторским кино. Все логично!

Ранее мы писали: От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

Фото: Legion-Media, Кадр из сериала «Удивительный Человек-паук», фильма «Человек-паук 2» (2004)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Читать дальше 17 августа 2025
От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко Читать дальше 17 августа 2025
«Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него «Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него Читать дальше 17 августа 2025
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Читать дальше 16 августа 2025
Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм Читать дальше 20 августа 2025
Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж Читать дальше 19 августа 2025
Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Мчим на Хогвартс-экспрессе по фильмографии Рэдклиффа: 5 фильмов на любой вкус, где актер играл безумного бандита и даже труп Читать дальше 19 августа 2025
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке «Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке Читать дальше 18 августа 2025
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа «Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше