Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»

«Ван Пис» за 25 лет оброс сотнями персонажей и десятками уровней силы. Когда-то Луффи был просто парнем с резиновым телом, собиравшим команду в Ист Блю.

Но чем дальше — тем мощнее становились его враги: дьявольские плоды, Хаки, чудовищная физическая сила и власть на уровне целых миров. Сегодняшние герои и злодеи «Ван Пис» — это существа, чьи удары сравнимы с ядерными взрывами, а способности ломают привычные законы логики.

Вот топ-10 сильнейших персонажей «Ван Пис» — от «слабого» к абсолютной вершине. Хотя у каждого фаната может быть свой рейтинг «сильнейших».

10. Черная Борода

Маршалл Д. Тич — владеет сразу двумя дьявольскими плодами: Ями-Ями но Ми и Гура-Гура но Ми. Его сила напрямую связана с его уверенностью, но даже с этим «недостатком» он является одним из самых опаснейших пиратов в истории.

9. Дракуль Михок

Его еще называют Ястребиные Глаза. Остается величайшим фехтовальщиком мира. Даже Шанкс когда-то тренировался с ним. Его мастерство настолько велико, что соперников для него попросту не осталось.

8. Большая Мамочка

Шарлотта Линлин может уничтожать гигантов одним ударом и соперничать с самим Кайдо. Ее дьявольский плод позволяет управлять душами и призывать их для численного преимущества перед врагами. Да, и в рукопашный бой может ввязаться.

7. Гарп Кулак

Легендарный вице-адмирал флота и дед Луффи способен одним ударом стереть остров с лица земли. Его знаменитый «Галактический удар» сравнивали с ядерным взрывом. И это сила обычного человека без дьявольских плодов.

6. Пять Старейшин

Топмен Варкьюри, Шепард Джу Питер, Фигарланд Гарлинг, Итанбарон В. Нусджуро и Маркус Марс — коллективная вершина власти Мирового Правительства. Вместе они практически неуязвимы, хотя их сила долгое время скрывалась в тени.

5. Капитан Белоус

Эдвард Ньюгейт при жизни считался «сильнейшим человеком в мире». Его смерть перевернула баланс сил во всей истории One Piece. Но возраст и болезни все же ослабили его, поэтому в рейтинге он лишь пятый.

4. Кайдо

«Существо, которое невозможно убить». Кайдо — настоящая сила природы, способная даже остановить сердце Луффи. Его поражение на Онигасиме стало переломным моментом для всего мира, но остается загадкой — умер ли он окончательно.

3. Монки Д. Луффи

Главный герой наконец-то добрался до уровня богов, обретя «Пятый Гир». Его силы превратились в абсурдное, но безграничное оружие. Луффи стал тем самым пиратом, которого невозможно игнорировать в разговоре о сильнейших.

2. Шанкс

Красноволосый пират остается самой загадочной фигурой. Он появился еще в первой главе и с тех пор только набирал вес. При этом Шанкс так и не показал всей своей силы. Если Луффи — символ безумной свободы, то Шанкс — символ абсолютной власти среди пиратов.

1. Иму

Если Пять Старейшин — вершина власти, то Иму стоит над ними. Его сила настолько велика, что он способен уничтожить их без труда. Именно появление Иму стало самым жутким откровением манги и аниме. И его можно назвать самым сильным существом вселенной «Ван Пис».

Этот удивительный мир давно вышел за рамки «пиратских приключений». Это вселенная богов, монстров и героев, чьи силы сравнимы с апокалипсисом. И самое интересное — даже этот список завтра может поменяться: Эйитиро Ода всегда приберегает новые сюрпризы.

