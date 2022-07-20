«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян

Анна Асти оказалась одной из артисток, заявленных в программе «Московского выпускного-2022». Перед зрителями она появилась в облегающем черном комбинезоне. Но блеснувшая на сцене Асти разочаровала россиян. Свои новые песни певица исполняла без фонограммы, поэтому зрители услышали хриплый голос Анны. В некоторых композициях она не дотягивала до высоких нот. Пользователи соцсетей даже сравнили ее с другой певицей, к вокалу которой тоже часто возникали претензии.

«Просто ужас», «Не лучше Бузовой», «Она не в голосе», «Как охрипла!» — отметили комментаторы в Telegram-канале «Звездач ».

Фанаты попытались защитить Анну, предположив, что она заболела накануне выступления, но не стала его отменять, чтобы не подвести фанатов. Ранее в интервью певица признавалась, что не занималась музыкой профессионально. Ее бывший коллега по группе Artik & Asti услышал голос исполнительницы в Сети, когда она попробовала записать песню. Артик решил, что у Анны интересный тембр, и пригласил ее в коллектив.