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Киноафиша Статьи «Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян

«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян

20 июля 2022 15:00
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян

Певица удивила зрителей хриплым голосом.

Анна Асти оказалась одной из артисток, заявленных в программе «Московского выпускного-2022». Перед зрителями она появилась в облегающем черном комбинезоне. Но блеснувшая на сцене Асти разочаровала россиян. Свои новые песни певица исполняла без фонограммы, поэтому зрители услышали хриплый голос Анны. В некоторых композициях она не дотягивала до высоких нот. Пользователи соцсетей даже сравнили ее с другой певицей, к вокалу которой тоже часто возникали претензии.

«Просто ужас», «Не лучше Бузовой», «Она не в голосе», «Как охрипла!» — отметили комментаторы в Telegram-канале «Звездач».

Фанаты попытались защитить Анну, предположив, что она заболела накануне выступления, но не стала его отменять, чтобы не подвести фанатов. Ранее в интервью певица признавалась, что не занималась музыкой профессионально. Ее бывший коллега по группе Artik & Asti услышал голос исполнительницы в Сети, когда она попробовала записать песню. Артик решил, что у Анны интересный тембр, и пригласил ее в коллектив.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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