«Не лучшая»: покинувшую лед Загитову поставили на место

Катарина Гербольдт прокомментировала карьеру Алины Загитовой. Как оказалось, прославленная тренер не считает спортсменку главной звездой фигурного катания.

К 20 годам Загитова смогла привезти домой не только олимпийское золото. Спортсменка стала единственной в России и второй мире фигуристкой, которая завоевала все титулы в этом виде спорта. Однако, как уверена Гербольдт, звезду «Ледникового периода» все равно нельзя назвать самой лучшей в истории.

«Самая титулованная чемпионка для нас Ирина Слуцкая. Пусть без золота Олимпиады, лучшая — она», — цитирует слова тренера «Спорт-Экспресс ».

По словам спортсменки, современные звезды фигурного катания тоже смогли бы добиться похожих результатов. Главное не заканчивать карьеру слишком рано, а пройти как можно больше соревнований и не останавливаться лишь на одних Олимпийских играх.

«Уже не знает чем заняться»: выходке Загитовой не нашли оправдания