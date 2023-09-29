Не лечат, а калечат: звезду сериала «Тайны следствия» избили в больнице

Петербургский актер Олег Якунин сообщил, что в НИИ имени Джанелидзе у него произошел конфликт с охранником, который перерос в драку. Коллега Анны Ковальчук по сериалу «Тайны следствия» заявляет, что получил серьезные повреждения. Теперь ему приходится лечиться от черепно-мозговой травмы. В больнице эту информацию не подтвердили.

Согласно заявлению медучреждения, к подобным обвинениям руководство НИИ относится очень серьезно. Когда Якунин сообщил об избиении, служба безопасности ознакомилась со всеми записями за указанный день. Никаких конфликтов замечено не было. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Звезда «Тайн следствия» пока никак не комментирует ситуацию и не говорит с прессой о своем состоянии. В Сети появились данные, что Якунин рассчитывает добиться правосудия официальным способом. Актер обратился в полицию с заявлением.