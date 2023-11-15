Не ладят и в обычной жизни: Максимов чуть не убил Гнездилова на съемках «Пса»

Во время съемок популярного сериала «Пес» с актерами и съемочной происходили разные ситуации. Например, оказалось, что Никита Панфилов не ладил с Михаилом Жониным не только на голубом экране, но и в жизни.

Артем Приходько проболтался, что между актерами прямо сквозила ревность. Обычно на площадке есть лишь один альфа-самец и народный герой. Его все любят. А здесь в одном самоваре варились два разных чая, которые частенько спорили и поддевали друг друга. Иногда это заходило очень далеко.

Об одной такой истории поведал сам Никита Панфилов. Артист рассказал, что для одной из сцен нужен был аккумулятор, чтобы Жонина ударило током, но не по-настоящему. Тот зачем-то попробовал дотронуться до аккумулятора языком. В это время Панфилов «случайно» в одном из дублей воткнул провода не в тот разъем.

Жонина тряхнуло так, что он упал со стула. А едва не убивший коллегу на глазах у изумленной съемочной группы Панфилов тогда подумал с завистью: «Ничего себе, как хорошо играет человек!»