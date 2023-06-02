Не квартира, а склад: в каких условиях была вынуждена жить Светличная (фото)

Побывать в гостях у Светланы Светличной не отказался бы ни один из ее поклонников. Наверняка большинство из них ожидали бы увидеть шикарные просторные апартаменты с изысканным интерьером. Представить главную красавицу советского кино в иной обстановке трудно, но придется.

На самом деле условия, в которых была вынуждена жить актриса, далеки от идеальных. Звезда приобрела себе на юго-западе Москвы двухкомнатную квартиру, которая со временем превратилась в настоящий склад. Из-за недостатка свободного пространства артистке приходилось хранить часть своей одежды в чемоданах на балконе. Такая картина выглядела плачевно.

Самостоятельно расхламить свой дом знаменитость не могла, поэтому стала участницей шоу «Идеальный ремонт». Команда проекта переделала спальню Светличной и организовала в ней гардеробную комнату. Благодаря такому решению жилище Светланы Афанасьевны стало гораздо уютнее.