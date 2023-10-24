Не Крыса, а Принцесса: главная злодейка советских сказок без грима просто прелесть

Представители актерской профессии показывают настоящие чудеса перевоплощения. Например, Веру Алтайскую запомнили как злодейку из киносказок легендарного Александра Роу. Но в жизни она была совсем другой.

Одной из самых ярких ролей знаменитости стала Крыса Асырк в «Королевстве кривых зеркал». Артистке удалось создать отталкивающий, даже тошнотворный образ. В этом ей помог не только драматический талант, но и профессиональные гримеры.

Оказалось, что актриса без грима была просто прелесть. Это точно не Крыса, а принцесса, за которую любой принц смело вступит в схватку даже с самым страшным драконом. Но большинство зрителей об этом так и не узнали. Алтайская стала «королевой отрицательных персонажей». Героини, которых довелось сыграть Вере Владимировне, от картины к картине становились все противнее.