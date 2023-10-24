Не Крыса, а Принцесса: главная злодейка советских сказок без грима просто прелесть
Такой ее мало кто видел.
Представители актерской профессии показывают настоящие чудеса перевоплощения. Например, Веру Алтайскую запомнили как злодейку из киносказок легендарного Александра Роу. Но в жизни она была совсем другой.
Одной из самых ярких ролей знаменитости стала Крыса Асырк в «Королевстве кривых зеркал». Артистке удалось создать отталкивающий, даже тошнотворный образ. В этом ей помог не только драматический талант, но и профессиональные гримеры.
Оказалось, что актриса без грима была просто прелесть. Это точно не Крыса, а принцесса, за которую любой принц смело вступит в схватку даже с самым страшным драконом. Но большинство зрителей об этом так и не узнали. Алтайская стала «королевой отрицательных персонажей». Героини, которых довелось сыграть Вере Владимировне, от картины к картине становились все противнее.