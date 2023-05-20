Не Крид, а вылитый Пушкин: вот кто сыграет русского Серкана Болата (фото)

Популярность турецких сериалов в последние годы сильно возросла. И одной из самых ярких в этой индустрии стала мелодрама «Постучись в мою дверь». История запутанной и страстной любви Эды Йылдыз и Серкана Болата оказалась интереса зрителям по всему миру. А в некоторых странах даже решили снять адаптацию.

Так, в России уже пару месяцев пользователи обсуждают, кто из отечественных знаменитостей сможет исполнить роль главного героя. Изначально в Сети предполагали, что создатели сериала остановятся на кандидатуре Егора Крида. Однако эта новость возмутила широкую публику.

А недавно появились слухи о том, что мужественного и харизматичного Серкана Болата сыграет Константин Крюков. Красавец с темными кудрями похож на Александра Пушкина, поэтому в Сети пока сомневаются в артисте. Однако стоит отметить, что привлекательный брюнет весьма талантлив и сможет с легкостью перевоплотиться в статного бизнесмена.