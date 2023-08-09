Не красавица, а старушка: Кустинскую без макияжа в комедии «Три плюс два» лучше не видеть
Естественной красотой не блещет.
Наталья Кустинская влюбила в себя немало советских зрителей. Актриса считалась одним из главных секс-символов российского кино, но есть основания говорить, что все это лишь заслуга гримеров.
Одна из самых ярких ролей артистки — Наташа в фильме режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два». Кустинская блистала на больших экранах, от нее было невозможно отвести взгляд. Однако в Сети появился кадр знаменитости из ленты, на котором она предстала далеко не красоткой.
Дело в том, что на этой фотографии при помощи ретуши с лица эффектной блондинки стерли макияж. И без косметики Кустинскую лучше не видеть. Без профессионального грима она тут же превратилась из эффектной красотки в старушку.
Кожа звезды покрыта морщинами, а под ее глазами заметны большие мешки. Из-за этих изъянов любимая многими артистка стала выглядеть гораздо старше.