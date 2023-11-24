Не красавец из «Великолепного века»: как выглядел на самом деле султан Сулейман

В «Великолепном веке» блистает красотой Мерьем Узерли, которая играет наложницу Хюррем. Однако и Халит Эргенч, исполнитель роли султана Сулеймана, тоже впечатляет.

Он стал любимцем зрительниц благодаря мужественной внешности и пронзительному взгляду. В обсуждениях сериала часто встречается мысль, что современным представителям сильного пола до него далеко.

На самом деле телешоу далеко ушло от исторической достоверности. Сохранившиеся портреты позволяют представить, как выглядел настоящий падишах.

На эффектного турецкого актера он не походил. У Сулеймана Великолепного было лицо с тонкими, но не слишком красивыми чертами лица, и окладистая борода. Разумеется, не такая ухоженная, как в кино.

Фигура тоже отличалась: мужчина, вероятно, был невысоким. При этом довольно полным, особенно в зрелые годы. Составить представление о внешности можно по картине Антона Хикеля — кстати, на ней вместе с султаном изображена Росколана. Она тоже разительно отличается от сериальной версии.