Не кошки и не собаки: древние белорусы заводили домашних питомцев, от которых кровь стынет в жилах

В России самыми популярными домашними питомцами издревле были кошки и собаки. Первые защищали жилье изнутри, отлавливали грызунов и оберегали припасы. А вторые были надежными сторожами снаружи. В Беларуси предпочтения оказались более экзотическими. В древние времена обычным домашним питомцем там была змея.

Если точнее, то уж. Эти пресмыкающиеся практически не опасны. Их селили под лавкой или под печкой, кормили вместе с детьми и даже ставили им молоко, как кошкам. Хотя питаются ли змеи молоком, точно не известно. Ужи так же, как и коты, могли ловить мышей, поэтому были полезны в любом доме.

После смерти такого питомца о нем не забывали — из жира делали свечку и оставляли ее на черный день. Еще от балтских племен, от которых и произошли белорусы, сохранилось поверье, что ужи — это мудрые домовые. Поэтому их надо всячески беречь и ни в коем случае не обижать.