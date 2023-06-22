Не копия «Тома и Джерри»: чем вдохновился Котеночкин, создавая «Ну, погоди!»

Кот и неуловимый мышонок тут ни при чем.

Мультфильм «Ну, погоди!» многие называют калькой с «Тома и Джерри». Главные герои обеих историй — это неуловимая жертва и охотник, который терпит патологическую неудачу. Но оказывается, что создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина вдохновил отнюдь не этот культовый американский мультик.

Режиссер занялся анимацией после войны. Котеночкин выбрал это ремесло после того, как увидел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби». Вячеслав Михайлович был потрясен работой американского творца, которая стала новаторской по тем временам. Особенно его поразило, как виртуозно отплясывают нарисованные персонажи на экране — впоследствии это проделают и его Волк с Зайцем.

Вскоре Котеночкин оказался на «Союзмультфильме». За свою продолжительную карьеру режиссер создал ряд работ, которые стали нестареющей классикой: «Лягушка-путешественница», «Котенок с улицы Лизюкова» и другие.

Но самой выдающейся работой Котеночкина стал, конечно же, мультфильм «Ну, погоди!». Впервые Волка и Зайца показали в коротком эпизоде детского журнала «Веселая карусель». Персонажи привели маленьких зрителей в восторг, и вскоре появился полноценный мультфильм с этими героями. «Ну, погоди!» закупили больше сотни стран.

Если бы не «Бэмби» Уолта Диснея, то мир бы не увидел легендарную историю про Волка и Зайца.