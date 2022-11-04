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Не «комсомолка и спортсменка»: правда о неприглядном поступке Варлей ужаснет

4 ноября 2022 12:40
Не «комсомолка и спортсменка»: правда о неприглядном поступке Варлей ужаснет

В личной жизни актрисы кипели нешуточные страсти.

Наталья Варлей, говоря о причинах своего расставания с первым мужем Николаем Бурляевым, уверяла всех в том, что возлюбленный ей изменил. Многие жалели актрису, которая, как оказалось, вовсе не была безвинной жертвой.

Правду о браке коллег по цеху раскрыла Наталья Бондарчук, впоследствии ставшая второй женой актера. По ее словам, измена в отношениях Варлей и Бурляева действительно была. «Она первая ему изменила с Леонидом Филатовым», — подчеркнула артистка в беседе с порталом «Экспресс газета».

Таким образом неприглядный поступок Варлей стал достоянием общественности. Между тем звезда «Кавказской пленницы» в свое время отмечала, что Бурляев, будучи женатым на ней, имел отношения с такими актрисами, как Наталья Богунова и Ирина Печерникова. Что же касается Филатова, то артистка призналась, что принимала его ухаживания, но до физической измены, по ее уверению, дело так и не дошло.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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