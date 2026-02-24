«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет

В советском кино были фильмы, которых боялись сильнее прямой антисоветчины. «Комиссар» Александра Аскольдова – как раз из таких.

Картина по рассказу Василия Гроссмана вышла за пределы привычного героического канона Гражданской войны и показала женщину-комиссара Клавдию Вавилову – беременной, уязвимой, живущей в семье бедного еврейского ремесленника. Роль сыграла Нонна Мордюкова.

Киновед Валерий Фомин в книге «Рекордсмены запрещенного советского кино (1951-1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений» писал, что чиновники увидели в фильме «поругание революции» и «неверное решение темы революционного гуманизма».

Особое раздражение вызвали детали. На обсуждениях звучали формулировки:

«Как вы посмели изобразить женщину-комиссара не в героическом ореоле, а беременной?!» и «Почему героине фильма помогли не коммунисты, а евреи?»

28 июля 1968 года «Комиссара» официально запретили, материалы передали в Госфильмофонд. Председатель Комитета по кинематографу Алексей Романов настаивал, что фильм не должен выйти на экраны.

Когда Аскольдов пытался добиться пересмотра решения, это сочли неповиновением: в 1969-м его уволили, исключили из КПСС и фактически вытеснили из профессии. Сам режиссер позднее вспоминал:

«Картину “Комиссар” резали, жгли. Вышел приказ об ее уничтожении».

Уничтожение удалось остановить, но лента пролежала «под арестом» почти 20 лет.

Премьера состоялась лишь в 1987 году. Критик Михаил Брашинский назвал фильм «аномалией» и редким примером внутренней свободы автора. За первый год проката его посмотрели 3,5 миллиона зрителей.

Но для Аскольдова это уже ничего не изменило – «Комиссар» так и остался его последней картиной.

Ранее мы писали: Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату