Не колхоз, а пик моды: над Надей из «Иронии судьбы» насмехались незаслуженно

После премьеры «Иронии судьбы» прошло уже практически полвека. За эти годы про фильм написали множество статей, которые исследовали и скрытые намеки Рязанова, и операторскую работу. Но с появлением социальных сетей обсуждать стали и героев ленты, а особенно горячо ― их внешний вид. Особое внимание пользователи Сети обращают на Надю с ее меховыми шапками, которые сейчас многим не нравятся.

«Что за ужасные стога», «Как такое можно носить?», «Это колхозный стайл», ― пишут пользователи Интернета.

Оказывается, все эти нападки совершенно напрасны. В середине 1970-х объемные головные уборы из меха вместе с разноцветными шалями как раз были в моде. Дело в том, что люди из предшествующего десятилетия стали падкими на различные синтетические наряды, потому что вещи из искусственных материалов только стали появляться на прилавках. Через десять лет все устали от таких новшеств, поэтому модельерам пришлось искать выход.

Новым увлечением стали изделия из натуральных материалов: кожи, меха и хлопка. Также внимание обратили на вещи, которые раньше считались народными. В итоге известный модельер Ив Сен-Лоран выпустил свою коллекцию Opéras-Ballets russes, в которой как раз закрепил моду на шапки, нравившиеся Наде. Так что главная героиня фильма, вопреки мнению наших современников, наоборот, считается одной из самых модных девушек своего времени.