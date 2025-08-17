Меню
«Не кочегары мы, не плотники»: вы точно родились в СССР, если вспомните 5/5 фильмов о стройке (тест)

17 августа 2025 09:54
Проверим, не стёрли ли перестройка и Netflix эти знания.

Комсомольцы с энтузиазмом, бригадиры с характером, перевыполненные планы и, конечно, любовь на фоне бетонных конструкций — всё это было в советском кино. Одни ленты стали классикой, другие забылись, но в каждой была своя атмосфера.

Мы собрали кадры из самых разных фильмов про стройки СССР: от лирических до комедийных. Попробуете угадать, из каких они фильмов? Возможно, вы их все помните, а может, какие-то сюжеты уже стерлись из памяти.

Если узнаете больше половины, то вы точно настоящий знаток советского кино. А если меньше... ну, значит, есть повод пересмотреть пару культовых картин. Проверяем?

Ольга Назарова
Ольга Назарова
