Не клоун, не злодей, а катастрофа: Пеннивайз из «Оно» страшнее Крюгера, Джейсона и Чужого вместе взятых — его происхождение доказывает, почему

Пеннивайз — один из самых узнаваемых монстров в истории кино. Его грим известен на уровне с хоккейной маской Джейсона, когтями Фредди и кислотной слюной чужого. Но клоун с воздушным шариком — всего лишь оболочка, за которой скрывается чудовище похлеще любого из них.

Настоящее имя Пеннивайза — Оно. Не клоун, не человек, а древняя тварь из Мирового Между, безвременного космического ада по имени Макровселенная. Именно оттуда Оно пришло на Землю миллионы лет назад, рухнув в район будущего города Дерри, штат Мэн.

Долго спало, а потом проснулось и стало питаться страхом — желательно детским, потому что дети боятся сильнее и чище. Клоуна Оно выбрало не случайно: по словам Стивена Кинга, «детей пугают клоуны больше всего на свете».

Раз в 27 лет Оно выходит на охоту. В романе и фильмах «Оно» чудище принимает разные обличья — от покойной бабушки до ожившего портрета, но главная форма — Пеннивайз. Только это не лицо монстра, а маска.

Под ней — мертвый свет, вспышка запредельного, от одного взгляда на которую можно сойти с ума. В «Оно 2» Ричи буквально выпадает из реальности, когда заглядывает в глаза чудовищу.

Пеннивайз ест детей, стирает память взрослым, влияет на весь город, провоцирует убийства и катастрофы. Взрыв на заводе, гибель сотен людей, дети, исчезающие десятками — всё это его рук дело. Оно — не злодей. Оно — катастрофа. И у него нет слабости, кроме одной: дети, которые больше не боятся.

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