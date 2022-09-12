Не Киркоров: Стоцкая заговорила о новом возлюбленном после развода

История любви Анастасии Стоцкой и Сергея Абгаряна подошла к концу. В течение трех лет артистка скрывала свой развод от поклонников, но теперь решила быть более откровенной и поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что сердце певицы снова несвободно.

После расставания с мужем звезда нашла нового возлюбленного. К огорчению многих фанатов, это не поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, с которым у исполнительницы в свое время был страстный роман. Имя своего избранника Стоцкая пока пожелала сохранить в тайне.

«Какой он? Хороший!» — вот и все, что сообщила артистка в беседе с порталом PROZVEZD.

К слову, ранее в Сети писали, что певица начала отношения с актером Александром Казьминым, вместе с которым играла в мюзикле «Шахматы».

В завершение знаменитость призналась, что ее «все устраивает» и на жизнь она не жалуется. Певица заметила, что для нее главное — это возможность заниматься любимым делом, а также благополучие детей, которых у артистки двое — сын Александр и дочь Вера.