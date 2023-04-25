Не Кейт Миддлтон: удивитесь, как на самом деле зовут жену принца Уильяма
Все для того, чтобы избежать недопонимания.
Строгие правила королевской семьи, которые вынуждены соблюдать все ее члены, ни для кого не являются секретом. Но долгие годы вся общественность нарушает одно важно правило.
Поклонники, журналисты, общественные деятели и знаменитости называют супругу принца Уильяма ее неполным именем. Хотя официально она давно уже стала Кэтрин, герцогиней Кембриджской, а Кейт Миддлтон осталась в прошлом. К тому же после смерти Елизаветы II мать наследников престола получила новый титул. Теперь по всем правилам протокола она — принцесса Уэльская, поскольку является женой будущего короля.
Однако этот титул принадлежал когда-то леди Ди, и, по всей видимости, люди пока не готовы сравнивать супругу Уильяма и ее знаменитую свекровь. Кроме того, имя Кейт уже стало личным брендом. Если в заголовке будет красоваться герцогиня Кэтрин или принцесса Уэльская, то многие просто не поймут, о ком пойдет речь.