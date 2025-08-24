Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

Когда-то Кэрри Брэдшоу была иконой стиля, символом свободы и наставником для многих женщин. Но в «И просто так» от былого очарования не осталось и следа.

Большая часть зрителей признается: в новом сезоне Кэрри не вызывает никакой симпатии. Она словно застыла во времени — только не в золотых тридцати, а в подростковых фантазиях. А 60-летний «тинейджер» — зрелище, мягко говоря, странное.

Картину довершает странный гардероб. С каждой серией костюмы становятся все безумнее, и в какой-то момент создается впечатление, что мы наблюдаем за яркой жительницей Манхэттена, сбежавшей от санитаров.

Любовные качели и логика на нуле

Эйдан, казалось, был тем самым, кто мог стать для Кэрри тихой гаванью. Но их отношения рухнули из-за ревности и… еще каких-то надуманных проблем, которые никто не понял.

Вишенкой на торте стал ее короткий роман с Дунканом — тем самым, к которому Эйдан ее и ревновал. Выходит, ревновал не зря. Кэрри, как всегда, надеялась на сказку, а получила финал в гордом одиночестве.

Последняя сцена даже слегка забавная: Кэрри Брэдшоу в любимой юбке-тюле и в пустой квартире, словно пытается смириться со своим положением. Нелепо и притянуто за уши, считают поклонники.

Сара Джессика Паркер отбивается

Фанаты клеймят сценаристов за «уничтожение легенды», но сама Сара Джессика Паркер остается при своем. По ее словам, финал — это вовсе не нелепость, а важное высказывание.

Она стала мудрее. Она несет с собой свои годы, но не ожесточилась, — говорит актриса.

Кэрри та самая «сильная и независимая» женщина, которой никто не нужен. Это все хорошо звучит, вот только она никогда такой не была, прыгая из отношений в отношения.

И хоть Паркер считает, что проект получился мегауспешным, у зрителей не такой оптимистичный настрой — лучше бы вообще не трогали оригинал.

