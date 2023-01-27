Не каждый выдержит: вы вряд ли слышали о страшной участи создательницы «Клона»

Воспитанная на сентиментальных романах Глория Перес как будто с детства знала, что ее ждет карьера сценариста многосерийных любовных эпопей с мировым именем. Знала бы она, что предстоящие трагедии в ее жизни превзойдут любые сериальные перипетии.

В браке с инженером у нее родились трое детей. Старшая Даниэла увлекалась танцами и начала карьеру в сериале авторства ее матери. То ли ее правдоподобная игра в любовь с экранным партнером Гильерме де Падуа так разозлила супругу Гильерме, то ли та хотела добиться от Даниэлы карьерных преференций для начинающего артиста-мужа, но погибла Даниэла именно от их рук. Причем в прямом смысле: супруги де Падуа ударили дочку Глории Перес ножницами 18 раз.

После трех лет депрессии Глория с головой ушла в работу над сценарием «Клона», но и здесь судьба решила испытать ее: от проблем с сердцем умер младший сын Рафаэл. Ему было всего 25 лет, и у него был синдром Дауна.

Главным мужчиной в ее жизни после смерти отца и развода с мужем остается сын Родриго. Глория Перес ведет нелюдимый образ жизни. Комнаты Даниэлы и Рафаэла нетронуты: в них царит тот порядок, который напоминает о счастливых днях ее семьи.