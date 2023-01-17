Не каждый справится: каких женщин надо выбирать в жены по мнению Меньшова

Владимир Меньшов и Вера Алентова стали мужем и женой в 1962 году и были вместе до самой смерти прославленного режиссера два года назад. Супруги считались одной из самых известных пар в СССР, а сам Меньшов, как оказалось, не скрывал, что знает, каких именно женщин нужно выбирать в жены, ведь считает брак одним из главных выборов в жизни мужчины.

По словам знаменитости, спутница жизни мужчины должна быть лучше ее избранника. И из-за этой разницы мужчина, как был уверен режиссер, будет пытаться дорасти до ее уровня.

«Нужно брать несколько выше тебя по положению и по ощущению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была недосягаема. Тогда ты становишься сам на цыпочки», — признался постановщик в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

И именно такой женщиной для Меньшова стала его жена Вера Алентова. Как отметил постановщик, он всегда пытался становиться лучше ради своей супруги, с которой прожил вместе почти 60 лет.