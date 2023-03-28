Не каждый мужчина на такое способен: что простил жене Роман Костомаров

Роман Костомаров нашел счастье в личной жизни не сразу. Первый брак фигуриста не задался. После развода с Юлией Лаутовой спортсмен увлекся Оксаной Домниной: тогда он еще не знал, какое потрясение ждет его впереди.

Коллеги по цеху познакомились во время гастролей в 2005 году. Поначалу их отношения были дружескими, но затем переросли в нечто большее. В 2011-м у пары появился первый общий ребенок — дочь Анастасия. Несмотря на это, возлюбленные не только не поженились, но и расстались.

В 2013 году публика горячо обсуждала интрижку Домниной с Владимиром Яглычем. Знаменитости были парой в шоу «Ледниковый период», где между ними и пробежала искра. Спортсменка устала ждать, когда же Костомаров сделает ей предложение, и ушла к новому избраннику. Правда, вскоре пожелала вернуться к бывшему.

На такое способен не каждый мужчина, но Роман простил изменившую ему Домнину. Весной 2014-го возлюбленные наконец-то поставили штамп в паспорте, а спустя еще два года у них появился сын — Илья.