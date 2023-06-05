Не каждый додумается: памятнику рыжего Иванушки нашлось неожиданное применение

Группа «Иванушки International» входит в число самых популярных российских коллективов. Однако лишь одного из участников культового бэнда решили увековечить в бронзе.

Так в Сочи появилась скульптура «Счастливчик», прототипом для которой стал Андрей Григорьев-Апполонов. Курортный город многое значит для певца, ведь именно здесь он родился и сделал первые шаги к успеху. Исполнитель часто приезжает в родные края, так что монумент в его честь стал самым приятным подарком из всех возможных.

Бронзовое изваяние вызывает у общественности лишь позитивные эмоции, поэтому они придумали ему неожиданное применение. Жители города и приезжие туристы верят, что скульптура приносит счастье. Для этого люди гладят живот скульптуры, который украшает подсветка. Другие считают, что если потереть голову памятника, то можно стать умнее. И в некоторых местах монумент уже заметно отполирован ладонями поклонников.