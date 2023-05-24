Не каждому олигарху по карману: чем владела Пугачева кроме роскошного замка

До своего отъезда из страны Алла Пугачева могла похвастаться несметными богатствами. Все прекрасно знают, что Примадонна владела роскошным замком. В 80-х артистке досталась огромная квартира в Москве, также у Пугачевой есть дача. А еще певица владела собственным вагоном. Такую прихоть может себе позволить не каждый олигарх.

Об этом общественность узнала в 2019 году. Оказывается, Алла Борисовна стала арендатором своего первого железнодорожного вагона еще в начале нулевых. Это было персональное купе для самой певицы, а также купе для ее сопровождающего персонала. Кроме того, в вагоне выделили место для столовой и кухни. Аренда личного РЖД-транспорта обходилась в семь миллионов рублей в год.

В 2007 году Пугачевой подарили новый вагон для VIP-персон, который прицепляли к поезду. Алла Борисовна пользовалась им во время гастролей и путешествий. Однажды артистка прибыла на своем любимом вагоне на одно из мероприятий. Все заметили, что он был зеленого цвета, в то время как сам поезд — оранжевого. Это сильно бросилось в глаза и вызвало шквал негатива в сторону избалованной Примадонны.