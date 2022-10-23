Не как все представляют: внешность дочери «Мистера Бина» заставит любого потерять дар речи

В 1990 году в семье актера Роуэна Аткинсона, известного по роли Мистера Бина, и его жены Сунетры Сэстри появился сын. А спустя 5 лет у супругов родилась дочь Лили. Сегодня девушке 27 лет.

Лили училась в элитной школе в центре Лондона, занималась конным спортом и с 5 лет брала уроки вокала, актерского мастерства и появлялась в кино вместе с отцом. Однако, когда звездный папа развелся с мамой Лили и ушел к женщине на 30 лет моложе, их отношения испортились.

Лили удалила совместные публикации в соцсетях и даже отказалась от отцовской фамилии – теперь девушку зовут Лили Сэстри.

Лили строит успешную карьеру танцовщицы, певицы и артистки аншлаговых бурлеск-шоу – одно время она играла в спектакле «Кабаре». Девушка идет своим путем и не спешит пользоваться славой отца.