Не как в сказке: что стало с россиянкой, вышедшей замуж за африканского принца

Наталья встретила Джейкоба в 2015 году. Первое время она не догадывалась, что общается с принцем из Нигерии, а после он раскрыл подробности своей семьи. Молодые люди все чаще проводили время вместе, а однажды Джейкоб решил сделать предложение своей русской подруге. Та согласилась, но не догадывалась, что жизнь с принцем совсем не будет похожа на сказку.

Дело в том, что после окончания университета Джейкоб решил вернуться к себе на родину. Он был уверен, что там намного легче найдет работу по специальности, поэтому в 2017 году они отправились в африканскую страну. Первое время молодожены жили с родителями Джейкоба, а спустя полтора года у них родился первый ребенок. Все это время Джейкобу не удавалось найти работу, а хозяйством занималась Наталья. Она воспитывала детей и готовила еду, взвалив на свои плечи заботу о семье. При этом спустя некоторое время у молодой пары появился второй ребенок, так что дел стало значительно больше.

Из-за рабочих неудач Джейкоб предложил Наталье вернуться в Россию. Но девушка за время в Нигерии полюбила эту страну и переживала, что множество ее жителей остаются без работы. Поэтому она решилась открыть фабрику традиционных африканских юбок, которые теперь продает по всему свету. Под ее чутким руководством производство только расширяется, поэтому ей уже удалось устроить множество работников и попасть в престижные рейтинги людей, изменяющих жизнь на континенте.

Необычная история Натальи и Джейкоба шокировала россиянок. Многие отмечают, что Наталья может похвастаться смелостью и предприимчивостью, а ее судьбе могут позавидовать многие, ведь она одна обеспечивает всю семьи и по праву может называться ее главой.