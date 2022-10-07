Не как в других шоу: правда о съемках «Поля чудес» оказалась неожиданной

Капитал-шоу «Поле чудес» с успехом идет на экранах уже 32 года. А с 1991 года бессменным ведущим проекта является Леонид Якубович. Его юмор, душевность и внимание к участникам превратили программу в любимое и по-настоящему народное шоу. Игроков, отправляющихся на телепередачу, собирают целыми микрорайонами в своих городах, снабжая гостинцами и сюрпризами для музея «Поля чудес». Поэтому побывать в студии и узнать о подноготной съемок не мечтал редкий россиянин.

И, как оказалось, закулисье проекта не менее интересное, чем то, что показывают зрителям в кадре. В павильоне царит действительно добрая атмосфера. А в процессе работы задействованы не только участники, но и сами зрители, которые не успевают заскучать. Аудиторию «разогревает» лично Якубович, который выходит к публике до старта съемок. Он рассказывает правила, постоянно шутит, с удовольствием раздает автографы и делает совместные кадры со всеми желающими. Телеведущий уделяет внимание каждому члену «массовки».

Кроме того, сладкие гостинцы, которыми так щедро делятся участники шоу с Якубовичем, тут же раздают маленьким детям в студии, пишет портал BLITZ+. Таким образом, из студии никто не уходит расстроенным.