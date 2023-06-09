Не изменилась за 44 года: Галина Ивановна из «Ворониных» очаровательна на старом фото

Анна Фроловцева сыграла множество прекрасных ролей. Причем не только в кино, но и в театре. Однако вся страна запомнила актрису по роли Галины Ивановны во всем известном ситкоме «Воронины». Сама артистка, кстати, вовсе не жалеет о таком повороте и считает эту работу своей гордостью, а также очень привязана к персонажу.

Одну из самых первых ролей Фроловцева сыграла в кино в семидесятых. Это была медсестра в фильме «Утренний обход». Примечательно, что за почти полвека Фроловцева практически не изменилась. Знаменитость, несмотря на то, что не обладает голливудской худобой, не прибегает к услугам пластических хирургов и с пренебрежением относится к инъекционной косметологии, выглядит просто феноменально.

Обыватель, который не знает, что Фроловцевой, на минуточку, аж 74 года, никогда не даст моложавой и энергичной женщине этот возраст. Ведь на пожилую женщину Галина Ивановна не тянет совершенно точно.