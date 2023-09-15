Не испорченная пластикой красавица: как выглядит внебрачная дочь Серова (фото)

Александр Серов в молодые годы вовсю пользовался своей популярностью. Артист не отказывался от интимных связей с влюбленными в него фанатками и спустя время часто попадал в скандалы, открещиваясь от внебрачных детей.

В случае с Алисой Аришиной музыкант признался, что на 90 процентов она его дочь. Мать девушки Валентину Аришину он назвал музыкальной тусовщицей, которая «сама разделась и прыгнула к нему в постель».

Женщина и ее наследница никогда ничего не требовали от певца, чему тот несказанно рад. Незаконнорожденная дочь знаменитости давно выросла. Она живет в США, вышла замуж за американца. В социальных сетях есть снимки Алисы — редкой красавицы, не испорченной пластикой.

Кажется, это тот случай, когда ДНК-тест не нужен. В лице девушки легко угадываются черты Серова. Да и сам исполнитель не отрицает, что Аришина сильно на него похожа.