Не «интердевочка»: кем в поте лица трудилась Светличная в «Бриллиантовой руке»

Комедии Гайдая отличались не только яркой актерской игрой, но и тонкими сценариями. До сих пор зрители продолжают находить в картинах режиссера скрытые детали и разгадывают оставленные им загадки.

Одна из главных интриг картины «Бриллиантовая рука» — кем работала коварная соблазнительница Анна Сергеевна, которую сыграла великолепная Светлана Светличная.

Многие предполагают, что Анна работала девушкой по вызову, но это маловероятно. В СССР все работали, и даже так называемые интердевочки должны были официально где-то трудиться.

Самая популярная версия гласит, что Анна была манекенщицей. Она красивая и стройная, раскованная и уверенная в себе. В ту строгую пору так спокойно танцевать перед Семен Семенычем могла только привыкшая к взглядам мужчин барышня. В рабочее время девушка спокойно гуляет по городу, такую вольность могли позволить себе немногие. А вот манекенщица, которая уже отшагала свою смену по подиуму, вполне могла и освободиться в середине дня.

Хотя некоторые зрители предполагают, что Анна Сергеевна была тайным агентом КГБ и специально попалась банде контрабандистов на глаза, так как преследовала их по заданию спецслужб.