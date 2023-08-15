«Не имеет значения»: Агутин «отрекся» от звания народного артиста

Леонид Агутин выступает на эстраде уже больше 30 лет. Его хиты знают миллионы поклонников. Причем со сцены артист поет не только старые песни, но и новые композиции. И любую из них на ура воспринимает публика. Сам певец отмечал, что его аудитория становится только шире и с каждым годом даже молодеет.

Но, несмотря на всю любовь народа, соответствующим официальным званием Агутин не обладает. Он может похвастаться лишь статусом «Заслуженного артиста России». И, как признался певец, в прошлом его это очень беспокоило.

«Для меня не имеет это значения, но для мамы имеет», — признался артист в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

По словам Агутина, в 2018 году накануне «круглого» 50-летнего юбилея он очень надеялся получить звание народного. Эта дата стала важным рубежом для певца. Он даже встречался с чиновниками, которые искренне удивлялись, что у него еще нет подобного статуса. Однако дальше бесед дело не пошло.

С тех пор о подобном желании Агутин больше не заикается: он заверил, что давно отбросил эту мысль. Куда больше его радует признание аудитории.