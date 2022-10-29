Не играйте с огнем: этих знаков Зодиака лучше никогда не злить

Негативным эмоциям подвержены все люди - хотим мы того или нет, но периодически нам приходится испытывать злость, ярость, гнев. Однако отдельные мужчины и женщины вступают в конфликты настолько часто, что, кажется, они прожить без этого не могут. Современные научные исследования говорят о том, что любые эмоции, в том числе отрицательные, продиктованы химическими процессами, которые происходят в мозге. А вот астрологи объясняют вспыльчивость некоторых людей их знаком зодиака - они рассказали, под какими созвездиями рождаются главные спорщики, обиженки и злюки по гороскопу.

Овен

Овны по праву получают титул самого взрывного и конфликтного знака. Его представители терпеть не могут, когда что-то идет вразрез с их желаниями и планами, поэтому в случае форс-мажора они обязательно выльют свой гнев на окружающих - даже если те по сути ни в чем не виноваты.

Если вам не повезло стоять в пробке впереди машины Овна, будьте готовы к тому, что он будет яростно сигналить вам, невзирая на то, что вы находитесь точно в таком же положении.

Лев

Самый царственный знак зодиака приходит в негодование, когда ему перечат или указывают на его неправоту. Лев настолько привык чувствовать себя авторитетом во всех возможных сферах, что категорически не переваривает, если рядом находится кто-то умнее и сведущее его. Уроженец огненного знака обязательно постарается вернуть себе титул всезнайки, нащупав болевые точки соперника и унизив его при всем честном народе.

Дева

Угодить Деве сложно, а вот разочаровать и вызвать бурю негативных эмоций - очень даже просто. При этом никогда невозможно угадать, что именно может вывести представителя земного знака из себя. Дева одинаково легко может выйти из себя из-за незакрытого тюбика пасты, неправильно приготовленного блюда или фильма на вечер, который вы выбрали для совместного просмотра.

Вы не знали, что Дева ненавидит Роберта Паттинсона? А должны были знать!

Весы

Представители воздушного знака могут разозлиться не на шутку, но по уважительной причине - Весы на дух не переносят несправедливости. Если кто-то нечестно поступил с ними или с близкими им людьми, Весы не успокоятся, пока не сотрут обидчика в порошок.