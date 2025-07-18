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Киноафиша Статьи «Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

«Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

18 июля 2025 08:27
«Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

И здесь финал назвать позорным рука у зрителя поднимется вряд ли.

Пока HBO все еще зачем-то пытается сделать новую «Игру престолов» из «Дома дракона», на MGM+ вот уже четыре года как лежит готовый ответ — «Британия». Это историческое фэнтези про вторжение Рима в Британию, где против империи встают друиды, кельты и одна «взрывная» героиня в исполнении Келли Райлли. Та самая Бетт из «Йеллоустоуна», только теперь с мечом и пророчествами.

У сериала всего три сезона, зато с рейтингом 92% — и это не за спецэффекты или драконов, а за безумную, мощную, абсолютно оригинальную подачу. «Британия» не копирует Мартина: тут магия — психоделическая, политика — шизофреническая, а семейные интриги рвут шаблоны.

«Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

«Это не “Игра престолов”, а нечто даже лучше», — настаивают обозреватели с FandomWire.

Создатели, братья Баттерворты, пошли ва-банк: вместо привычного фэнтези с квестом и избранным у нас языческие ритуалы, странные боги, и Келли Райлли, которая тащит все это с магнетизмом ведьмы и харизмой полководца.

Ее принцесса Керра — это умная, уставшая от политики женщина, вынужденная лавировать между древними традициями и будущим, которое идет на Британию римскими легионами. Она жестока, ранима, и до боли живая — редкость для жанра, где женщин часто превращают в красивый фон.

«Не “Игра престолов”, а даже лучше»: на Западе назвали идеальный фэнтези-заменитель хиту HBO — всего 3 сезона и потрясающий рейтинг

«Британия» не стал мейнстримом, но для тех, кто устал от клонов «Престолов», это лучшее, что можно найти: дикое, странное и невероятно увлекательное.

Ранее мы писали: 2 сезон «Дома дракона» установил позорный антирекорд франшизы: даже провальный финал «Игры престолов» не пал так низко

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Британия»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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