Не хватило денег на массовку? В финале «Игры в кальмара» нашли странный ляп — внимание на сцену с Бланшетт (фото)

И как это понимать, спросите вы? А мы вам предложим 2 варианта.

Третий сезон «Игры в кальмара» эффектно ворвался на Netflix 27 июня — и оказался ещё мрачнее предыдущих. А камео Кейт Бланшетт стало вишенкой на этом торте, состоящем из стресса, тревоги и снова… стресса.

Казалось бы, может ли что-то отвлечь внимание от легендарной актрисы в кадре? Оказалось, может. В финальных кадрах зрители заметили ляп, который вполне может быть не случайным.

В сцене, где фронтмен (Ли Бён Хон) встречается с вербовщицей (Кейт Бланшетт), дважды мелькают одни и те же прохожие. Когда распорядитель подъезжает, между героями сперва проходит мужчина в сером свитере с чёрным рюкзаком, а затем женщина в голубом джемпере.

А когда фронтмен уезжает, эти же ребята проходят тем же маршрутом вновь, будто зацикленные NPC.

И вот тут мнения разделились: одни списывают на простой ляп (мол, накосячили с монтажом или банально не хватило статистов), а другие уверены — это отсылка на зацикленность мира «Игры в кальмара».

Как бы там ни было, любопытно, что в сериале о безупречно продуманных играх затесался свой собственный «глитч». Но, может, это и не ошибка вовсе, а самый кульминационный момент сезона? Возможно, когда-нибудь мы получим ответ на этот вопрос.

Ранее мы писали: Таноса в «Игре в кальмара 3» зрителям показали лишь в видении: хотя весь сезон был скорее жив, чем мертв