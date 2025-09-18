«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам

Меню
18 сентября 2025 18:07
Киношники внесли коррективы — и справились на отлично.

Стивен Кинг не из тех, кто раздает комплименты направо и налево. Особенно когда речь идет о работе с его собственными книгами. Но вот вам редкий случай: «Мизери» в кино, по мнению самого автора, получилось лучше, чем на бумаге. И это не просто кокетство писателя — у него есть веские причины так считать.

В этой истории все срослось: мощная режиссура, гениальный сценарий, актеры, которые превзошли сами себя. И да, юмор — вот этот неожиданный ингредиент, который внезапно превратил мрачный триллер в нечто куда более живое и острое.

Сочетание Кэти Бейтс и Джеймса Кана было волшебным, и в фильме присутствовала легкая доля юмора, которой действительно не хватало книге, — сказал писатель для The New York Times.

Оскар, юмор и главная героиня

Начнем с простого. Кэти Бейтс получила за «Мизери» «Оскар». Просто разнесла всех в хлам на церемонии. Джеймс Каан? Тоже не отставал — дали номинацию на «Сатурн», и вполне заслуженно. Кинг признает: кастинг сделал половину работы.

Но главная фишка — не награды. Главное — новый подход к главным героям. Энни Уилкс — не просто психованная фанатка, а почти милая деревенская тетка, у которой слегка поехала крыша. Такой коктейль одновременно пугает и смешит.

Роб Райнер и Уильям Голдман сделали аккуратные, точечные правки, но суть не развалили. Не превратили «Мизери» в философское размышление о токсичной любви или еще какую-нибудь кинометастройку.

Кинг давно говорил: Энни — его любимый персонаж. Ну а как иначе? Это же квинтэссенция автора в борьбе с собственными читателями: «Пиши, как я хочу, или я тебе ноги молотком сломаю».

Метафора в лоб, но эффективная. А Бейтс еще и добавила в образ слой человечности. Энни не картонный псих. Она — продукт маленького города, большой любви и тотального срыва.

В списке лучших экранизаций Кинга также находятся «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Останься со мной». И спорить с этим мнением невозможно.

Ранее мы писали: Что смотреть первым? Все фильмы и сериалы Кинга 2025 года — от худших до лучших в истории по версии RT

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Мизери» (1990 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
