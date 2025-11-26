«Не хватает той самой души»: «Зверополис 2» точно понравится детям, но взрослых фанатов первого мульта ждет разочарование

На первый взгляд, «Зверополис 2» ворвался на экраны с оглушительным успехом, но на самом деле ситуация парадоксальная. Критики оценивают мульт почти восторженно, рейтинг 92 % при 75 отзывах сияет как золотая медаль, и всё же слово «идеален» без небольшой оговорки никто не произносит.

Голливуд хлопает в ладоши, но…

Если прислушаться к западным критикам, они будто соревнуются, кто из них придумает образ ярче.

«Чистый восторг», «почти лучше оригинала», «искрящаяся визуальная феерия» – это всё про него.

RogerEbert.com буквально поёт дифирамбы: умные отсылки, тонкие каламбуры, бешеная динамика, ощущение, что в каждом кадре спрятано три шутки и ещё одна в запасе.

THR подключается с той же интонацией – для них это лучший бадди-коп последних лет, и даже список новых персонажей напоминает чемодан, набитый приятными сюрпризами.

Но в каждом отзыве словно тихо звенит маленькая ложка – не дегтя, а скорее муки творчества. Идеальная форма, которая слегка теряет вкус.

AP это формулирует прямее всех:

«Мульт стал аккуратнее, мягче, безопаснее».

Пропала дерзость первого фильма, та самая острота, когда большой семейный хит вдруг берёт и осторожно касается темы предрассудков.

Война с институциональным страхом в первой части превратилась здесь в простую историю о том, что даже змеи не такие страшные, если разобраться. Сатира притушена, углы закруглены, характеры чуть-чуть приручены.

«Не хватает души»

The Guardian так и вовсе встречает картину с прохладой, оценивая её всего в 40 баллов из 100. Критик видит в «Зверополисе 2» пример «фабричного» юмора — шуток, словно сгенерированных алгоритмом и прошедших строгую корпоративную проверку.

В рецензии звучит ироничная мысль: этот мультфильм идеально подойдёт для того, чтобы включить его ребёнку в долгой поездке — просто чтобы малыш не шумел.

В этом нет упрёка, но есть горькая констатация факта: ленте отчаянно «не хватает той самой души», которая делала оригинал особенным.

Что же в итоге?

Судя по реакции первых зрителей, «Зверополис 2» получился энергичным, щедрым на шутки, нарядным, полным симпатичных персонажей и такого количества придуманных мелочей, что понадобится несколько просмотров.

Он умеет радовать. Он сделан с огромным мастерством. Он производит то самое «вау», за которое любят Disney.

И всё же, говоря о главном недостатке картины, критики сходятся во мнении удивительно дружно: единственный серьезный «косяк» в том, что мультфильм, стремясь понравиться всем, перестаёт рисковать. Он меньше говорит о сложном, меньше играет с гранями, меньше допускает острых тем.

Не случайно почти каждый обзор заканчивается в одном и том же настроении: подростки будут в восторге, дети – тем более, но взрослым точно будет не хватать того лёгкого хулиганства, которое превратило первый мультфильм в настоящее событие.

Впрочем, судя по тому, как дружно все просят продолжения, этот недостаток – не столько минус, сколько констатация: создатели первого «Зверополиса» задрали слишком высокую планку, которую сложно не уронить.

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