Не хуже Загитовой: редкое видео с выступления Тутберидзе оказалось в Сети
Такой Этери Георгиевну многие никогда не видели.
Этери Тутберидзе — большая величина в мире фигурного катания. Тренер воспитала не одну олимпийскую чемпионку. Когда-то она и сама мечтала о громких победах, но судьба распорядилась иначе.
Спортивная карьера Тутберидзе не задалась — сначала она выступала как одиночница, но затем была вынуждена перейти в танцы. Причина оказалась веской.
У фигуристки нашли трещинку в позвонке, поэтому ей пришлось пройти длительное лечение. За это время спортсменка выросла на 22 см, а с высоким ростом об одиночном катании стоит забыть. Достигнув совершеннолетия, Этери Георгиевна переехала в США, где принимала участие в ледовых шоу, а также занялась тренерской деятельностью.
Сегодня в Сети можно увидеть редкие кадры с ее выступлений. Поклонники в восторге от Тутберидзе: по их мнению, в молодости она была ничуть не хуже своей звездной подопечной Алины Загитовой.
«Хороша: тонкая, звонкая, артистичная. Выделяется из толпы», «Этери была очень выразительна. От нее же взгляд не оторвать», «Этери прекрасна! Какая стать, самоотдача, красота на льду», «В некоторых движениях я вижу Алину», — восхищаются наставницей интернет-пользователи.