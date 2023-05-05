Не хуже Загитовой: редкое видео с выступления Тутберидзе оказалось в Сети

Этери Тутберидзе — большая величина в мире фигурного катания. Тренер воспитала не одну олимпийскую чемпионку. Когда-то она и сама мечтала о громких победах, но судьба распорядилась иначе.

Спортивная карьера Тутберидзе не задалась — сначала она выступала как одиночница, но затем была вынуждена перейти в танцы. Причина оказалась веской.

У фигуристки нашли трещинку в позвонке, поэтому ей пришлось пройти длительное лечение. За это время спортсменка выросла на 22 см, а с высоким ростом об одиночном катании стоит забыть. Достигнув совершеннолетия, Этери Георгиевна переехала в США, где принимала участие в ледовых шоу, а также занялась тренерской деятельностью.

Сегодня в Сети можно увидеть редкие кадры с ее выступлений. Поклонники в восторге от Тутберидзе: по их мнению, в молодости она была ничуть не хуже своей звездной подопечной Алины Загитовой.